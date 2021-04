Diletta Leotta smentisce la crisi: «Felice con Can Yaman»

ROMA - Altro che crisi, il nostro amore va a gonfie vele. Questo il messaggio che Diletta Leotta ha voluto lanciare in tv per rispondere alle indiscrezioni riguardanti una crisi di coppia con Can Yaman. Nei giorni scorsi sono circolate voci di un doppio no della conduttrice al partner: il primo alla proposta di matrimonio fatta da lui, il secondo alla richiesta di seguirlo in Turchia per conoscere la sua famiglia.

Due no che avrebbero causato uno stop a quello che fino a quel momento pareva l’idillio perfetto. Intervistata da “Striscia La Notizia”, la Leotta ha chiarito che con Can Yaman va tutto bene. «Il matrimonio non è saltato…», ha detto la presentatrice di Dazn. «La storia d’amore è vera e sono molto felice», ha poi aggiunto, smentendo anche coloro secondo cui la relazione tra la conduttrice e l’attore sia costruita a tavolino.

Quanto alla scelta di Can Yaman di sparire dai social network, la Leotta s’è limitata a dire che è stata una scelta dettata «da ragioni di business».