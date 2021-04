Alessandra Amoroso, che stoccata all’ex

ROMA - Alessandra Amoroso sta vivendo un momento di grande felicità sia sul piano professionale che su quello personale. La collaborazione con l’”amica-rivale” Emma ha avuto un grande successo, mentre la vita sentimentale è tornata a sorridere alla cantante salentina dopo il brutto periodo trascorso dopo la fine della relazione con il fidanzato storico Stefano Settepani.

A tal proposito, la Amoroso s’è lasciata andare a uno sfogo in tv in cui non ha avuto di certo parole amorevoli per il suo ex partner. Intervistata da Tommaso Zorzi nella trasmissione Punto Z, la Amoroso ha dichiarato di non avere alcuna nostalgia della sua storia d’amore. «Oggi sono single», ha detto la cantante, piazzando poi una stoccata contro Settepani: «Meglio single che mal accompagnata. In questo momento mi sto prendendo tutto il bello che mi sta arrivando e me lo tengo solo per me».

La relazione con Settepani è terminata quando la coppia era ormai a un passo dal matrimonio. Per la Amoroso non è stato neanche facile staccarsi dalle due figlie che il compagno aveva avuto da una precedente relazione. Ora, però, è tornato il sereno nella sua vita.