Gabriel Garko fa chiarezza: «Sì, sono single»

ROMA - Gabriel Garko è di nuovo single? Molti fan dell’attore hanno iniziato a porsi questa domanda circa un mese fa, quando Garko fu paparazzato in compagnia di Tommaso Zorzi, personaggio tv reso famoso dall’ultima edizione del “Grande Fratello”, com il quale sembrava in grande sintonia. Molti, allora, si chiesero che fine avesse fatto Gaetano, il compagno di Garko al quale l’attore aveva dedicato anche una toccante dichiarazione d’amore quando decise di fare coming out in tv.

Oggi, intervistato da Chi, Garko ha fatto chiarezza sulla questione, confermando di aver interrotto la relazione con Gaetano. «Sono single e da quando mi sono dichiarato faccio molta più fatica ad acchiappare», ha detto con tono scherzoso Garko, confermando dunque la fine della storia d’amore con il suo compagno.

Poi Garko ha parlato anche di Zorzi, spiegando di essere «solo amici. Ci siamo visti a Milano e una volta a Roma, a casa di Stefania Orlando (showgirl televisiva amica di entrambi, ndr). Ora non è che ogni uomo che incontro sia un potenziale partner, eh».