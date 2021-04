Diletta Leotta, altro no a Can Yaman: è crisi?

MILANO - Voci di crisi aleggiano sulla coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta. Dopo il no alla proposta matrimoniale presentatale dall’attore turco, la conduttrice di Dazn avrebbe rifiutato anche di partire con il partner per la Turchia, rendendo tesa l’atmosfera all’interno della relazione. A riferire la notizia è Santo Pirrotta, esperto di gossip della trasmissione “Ogni Mattina” di Tv8, che già in passato aveva anticipato indiscrezioni riguardanti la coppia Leotta-Yaman.

Secondo il giornalista, dopo il no alla proposta matrimoniale Can Yaman avrebbe chiesto alla Leotta di fare un viaggio in Turchia per conoscere la famiglia di lui: qualche tempo fa l’attore era andato in Sicilia con la bionda presentatrice per conoscere i suoi genitori. Ora Can Yaman avrebbe voluto fare lo stesso, presentare Diletta ai parenti, ma lei avrebbe chiesto di rimandare il viaggio, prendendo tempo non si sa se per motivi di lavoro o per altre ragioni. L’attore, però, c’è rimasto male e l’avrebbe fatto notare alla Leotta.

«È successo l’inferno», ha detto Pirrotta. Venti di crisi soffiano dunque sulla coppia: riuscirà alla fine a trionfare l’amore?