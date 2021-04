Serena Autieri: «Sto provando ad avere un altro figlio»

NAPOLI - Anticipata qualche giorno fa dalle dichiarazioni sulla passione che non tramonta con il marito Enrico, l’intervista a Serena Autieri pubblicata dal settimanale Oggi contiene anche numerosi altri spunti e notizie, tra cui quelle riguardanti i progetti futuri dell’innamoratissima coppia composta dalla cantante-attrice e dal manager dell’alta finanza.

«Ci piacerebbe molto dare un fratellino a Giulia - dice la Autieri parlando della figlioletta -. Ora ci stiamo provando romanticamente. Forse dovremmo farlo scientificamente». L’attrice, 45 anni, sogna il secondo figlio, dunque, ma intanto è impegnatissima sul piano professionale: nelle serie tv continuano ad affidarle parti di donne nobili e molto eleganti, in realtà la Autieri confessa di essere un maschiaccio.

«Mio marito me lo dice sempre - continua l'attrice -: ‘Se scoprissero chi sei davvero, non ti darebbero più ruoli da aristocratica’. Da piccola mi arrampicavo sugli alberi e sono rimasta temeraria: amo le moto, adoro scalare e quando mio marito, che è un asso dei cieli, mi ha detto: ‘Se siamo all’estero e ci viene voglia di noleggiare un aereo, non possiamo: dovresti prendere il brevetto anche tu’, non me lo sono fatto ripetere due volte. Ah, con Enrico e i suoi amici vado pure al poligono: ho una mira…».