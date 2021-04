Belen, lettera aperta ad Antonino: «Così mi sono innamorata»

ROMA - Chiamatelo pure idillio, relazione perfetta, amore senza confini. Quella tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è una storia travolgente, almeno a giudicare quanto i due pubblicano sul web, sui rispettivi social network. Stavolta a fare notizia è una lettera aperta che l’argentina ha dedicato al suo partner, un lungo testo in cui spiega cos’è che l’ha fatta innamorare del giovane ex hair stylist, oggi aspirante fotografo.

«Ti desideravo così - scrive Belen -, lunatico, forte e fragile al contempo, ti preferisco fluttuante, disperso nella tua indecifrabile atmosfera dove scarseggia la gravità, perché tu vai oltre, puoi volare in alto mantenendo i piedi fermi sulla terra». L’argentina si dilunga in un testo a tratti poetico, per poi concludere su uno degli elementi essenziali del suo amore per Antonino, la capacità di farle dimenticare il passato e le delusioni, compresa la fine del matrimonio con Stefano De Martino.

«Tu sei la mia poesia, da subito lo sei stato - conclude Belen - Tu mi hai fatto del bene. Mi hai insegnato ad amare ancora. Mi hai concesso le forze per crederci ancora. Hai abbracciato tutta me stessa. E te ne sei preso cura, e questo non lo scorderò mai».