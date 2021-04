Leone geloso della sorellina: la strategia dei Ferragnez 

MILANO - L’arrivo del secondo figlio in famiglia può essere un evento traumatico per il primogenito, abituato fino a quel momento a catalizzare tutte le attenzioni dei genitori. Il piccolo Leone Lucia, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, non ha vissuto in maniera drammatica l’arrivo della piccola Vittoria, ma dai post quotidiani su Instagram dei genitori emerge la lieve preoccupazione del bimbo quando la sorella è al centro dell’attenzione.

Un esempio è la foto dell’incontro tra Vittoria e la nonna di Fedez, che dopo il vaccino ha potuto finalmente prendere in braccio la piccola. Mentre la donna tiene la piccola, si nota lo sguardo di Leone, che le guarda con un misto tra ansia e sorpresa. Nulla di preoccupante, in altri video si vede Leone giocare o tenere in braccio felice la sorellina. Tuttavia i Ferragnez hanno adottato una strategia precisa per rendere più agevole la transizione di Leone da “figlio unico” a “fratellino”.

Nonostante gli impegni di lavoro e con Vittoria, ogni giorno Chiara Ferragni trova il tempo per portare il piccolo al parco: da soli, mamma e figlio, per un po’ di tempo di qualità. Un’abitudine che serve a far capire a Leone che, Vittoria o no, l’amore di mamma e papà nei suoi confronti non è diminuito.