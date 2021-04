Pete Davidson esce con la star di "Bridgerton"

LOS ANGELES - Pete Davidson ha lasciato intendere che, negli ultimi tempi, esce con una nuova celebrità.

Il comico l'ha lasciato capire nel corso di una chiamata su Zoom con l'Università di Marquette. «Ho una cotta per la mia celebrità. Questo è tutto ciò di cui posso parlare». Tutto questo si ricollega alle voci secondo cui il 27enne esce con Phoebe Dynevor, la star di "Bridgerton". Page Six, il primo media a far circolare la voce, spiega che la storia al momento «non è troppo seria», in ragione soprattutto dell'oceano che separa la coppia: la 25enne si trova infatti a Londra per girare la seconda stagione della serie-rivelazione di Netflix.

Lo scorso mese di marzo Davidson e Dynevor sono stati visti insieme sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

Per il comico del "Saturday Night Live" si tratterebbe dell'ennesima relazione sentimentale con un volto noto dello show-business, dopo la modella Kaia Gerber, l'attrice Kate Beckinsale e la popstar Ariana Grande.