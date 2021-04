La folle idea di Asia Argento: «Morgan, torniamo insieme!»

ROMA - Asia Argento e Morgan furono una coppia per sei anni e oltre alla figlia Anna Lou, oggi 19enne, di quel periodo si ricordano soprattutto litigi, frecciate e anche alcune cause legali avviate al momento della separazione. Ora, però, i due potrebbero tornare insieme o almeno sembra essere questa la volontà dell’attrice, che sui social network è andata a stuzzicare il suo ex.

«Perché non torniamo insieme?», la richiesta lanciata su Clubhouse, il social network su cui si creano discussioni con gli altri utenti, da Asia a Morgan. «Ma perché ci siamo lasciati?», aggiunge poi. Una semplice provocazione? Il cantante, dal canto suo, non c’ha pensato su e ha risposto alla sua maniera. «Perché tu, perché io, perché gli altri - le parole di Morgan - Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo…».

E così la Argento prende coraggio e chiede all’ex di tornare insieme con quella che sembra una vera dichiarazione d'amore: «Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza… Ci amavamo moltissimo. E io godevo quando ti vedevo suonare in tour con i Bluvertigo». Si passerà ora dalle parole ai fatti?