Diletta Leotta, no (per ora) alla proposta di Can Yaman

ROMA - Sì, la proposta di matrimonio di Can Yaman a Diletta Leotta c’è stata, ma per il lieto fine da perfetto idillio romantico bisognerà ancora aspettare. Una delle coppie più paparazzate del momento non convolerà a nozze, almeno per ora: a riferirlo è l’esperto di gossip Santo Pirrotta, durante la trasmissione “Ogni Mattina” di Tv8.

Il giornalista ha offerto una ricostruzione dell’intera vicenda, spiegando che per ora non c’è una data per il matrimonio di Diletta Leotta e Can Yaman. La proposta, quella sì, però c’è stata: l’attore turco avrebbe chiesto la mano della bionda presentatrice accompagnando la sua proposta con un anello del valore di 40mila euro. Yaman avrebbe addirittura già fissato la data delle nozze: il 16 agosto, giorno del 30esimo compleanno di Diletta.

La Leotta sarebbe rimasta spiazzata dalla proposta di Yaman, non si aspettava infatti che le chiedesse di sposarlo così presto: la loro relazione procede a gonfie vele, ma è nata appena a gennaio. Per la Leotta, sarebbe troppo presto per il matrimonio: pur confermando di amarlo, la conduttrice ha dunque chiesto al partner di attendere ancora.