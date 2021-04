Mamma Hunziker e il genero perfetto: «Goffredo è una gioia»

MILANO - Michelle Hunziker non potrebbe essere più felice per la sua Aurora. La conduttrice tv ha infatti postato una foto di qualche anno fa della figlia in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza: i due appaiono sorridenti e felici in uno scatto che, a giudicare da quanto scrive la Hunziker, ben rappresenta il loro rapporto. Nel post, la presentatrice si lancia una lode a cuore aperto del genero, facendo capire che, come madre, non potrebbe essere più felice per la figlia.

«Oggi mi è comparsa questa foto sul telefono... - ha scritto la Hunziker - la chiamerò ‘la gioia del cuore’ a vedere così felice mia figlia, realizzata nei sentimenti e accanto a un ragazzo così educato, intelligente ed estremamente per bene come Goffredo…». Per Michelle, vedere Aurora accanto al «ragazzo perfetto» significa provare una gioia immensa. «Cosa c’è di più bello per una mamma? Goffredo per me è parte della famiglia e gli voglio tanto bene. Sono stupeeeendiiiiiiii!!!!».

Le osservazioni della Hunziker sono motivate anche dal fatto di conoscere ormai a fondo Goffredo: lo scorso anno, infatti, il fidanzato di Aurora passò l’intero lockdown a casa di Tomaso Trussardi e di Michelle.