Ilary Blasi: «Il quarto figlio? Ci penso ancora»

ROMA - Ilary Blasi e Francesco Totti hanno superato da tempo il cliché della relazione tra lo showgirl e il calciatore, trasformandosi in una delle coppie più forti e salde del mondo dello spettacolo. Intervistata da Repubblica, la conduttrice tv ormai alla soglia dei 40 anni (li compirà il 28 aprile) ha parlato della sua vita privata e di un desiderio, quello del quarto figlio, che ciclicamente lei e il marito tornano a nutrire.

«Se lo voglio davvero? Cinquanta e cinquanta - le parole della Blasi - Da una parte sì: è talmente bello il profumo dei bambini piccoli, hai addosso un’energia che ti fa sentire più giovane. Dall’altra dico che ci siamo fatti una famiglia, i figli grandi, Chanel e Cristian, non ci filano più, hanno i loro amici. Ci godiamo la piccolina, Isabel. E mi dedico al lavoro che per me è importante. Fare un altro figlio vuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa e un po’ sono combattiva, però la gravidanza mi piace. Mi faccio tante domande…».

L’amore con Francesco Totti, d’altra parte, non ha bisogno di nuovi stimoli per restare fortissimo. «Mi guarda come le prime volte e… si impalla. Sono una donna molto pratica, a volte dissacrante. Mi diverte essere cinica, sono anche così. Non sono per le smancerie. Francesco ha tante doti, anche la bontà. Lui che appare timido, con quella faccia imbronciata, alla fine è romantico. Io, con la mia faccia d’angelo, sono tremenda».

Insieme a Totti da 20 anni, la Blasi non pensa che la loro relazione abbia un segreto particolare. «Siamo uguali per certe cose, diversi per altre, ma c’è un progetto - ha concluso la presentatrice -. Non so se ci sia una formula, se è stata fortuna, per me la fortuna è stata quella di trovarci. So che con Francesco c’è la voglia di costruire e di andare avanti insieme».