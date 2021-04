Belen non può risposarsi: divorzio ancora da formalizzare

MILANO - Belen Rodriguez si sposerà o no prima di dare alla luce la piccola Luna Maria? I fan della showgirl argentina se lo domandano dopo le voci di un matrimonio ormai imminente con Antonino Spinalbese, che la coppia vorrebbe appunto celebrare a Milano prima della nascita della piccola. A lanciare la notizia era stato il settimanale Novella 2000, che aveva parlato di preparativi ormai in atto e anche del coinvolgimento del sindaco di Milano Beppe Sala nella cerimonia.

Ora, però, a smentire la notizia è Gabriele Parpiglia, esperto di gossip sempre molto aggiornato sul “mondo Belen”. Su Giornalettismo, Parpiglia ha spiegato che - a prescindere dalla volontà della Rodriguez - per ora non ci sarà alcun matrimonio perché l’argentina non ha ancora completato l’iter burocratico del divorzio da Stefano De Martino. La fine del matrimonio con il ballerino-conduttore non è stata ancora formalizzata, dunque Belen non può ancora sposarsi. D’altra parte la stessa showgirl, poco tempo fa, aveva chiarito in tv di non avere intenzione di convolare nuovamente a nozze.

«Sono la donna più romantica del mondo, io credo nel matrimonio ma non credo nel contratto – aveva detto al programma tv “Verissimo” – Vorrei fare una grande festa, questo si, mi piacerebbe, ma rimettere una firma non so quanto senso abbia». Per ora, dunque, non sembra che ci siano fiori d’arancio in arriva per la bella sudamericana.