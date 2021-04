Barbara D’Urso respinge lo spasimante in tv

ROMA - Nell’ultima puntata di “Domenica Live”, Barbara d’Urso ha ricevuto una vera e propria dichiarazione d’amore, alla quale ha risposto rifilando un secco due di picche al suo spasimante. Protagonista della vicenda è stato Ferdinando Guglielmotti, ex partecipante di reality che in passato aveva frequentato la conduttrice Mediaset. Qualche tempo fa Guglielmotti aveva raccontato al settimanale Nuovo di essersi innamorato della D’Urso, ma che di comune accordo i due avevano deciso di restare solo amici.

«A un certo punto abbiamo dovuto decidere se trasformare il nostro rapporto in un grande amore o in un rapporto d’amicizia, e abbiamo scelto l’amicizia», dichiarò. Alla prima occasione in tv, però, Guglielmotti è tornato alla carica. Dopo aver raccontato del suo passato con la D’Urso, all’uomo è stato domandato se fosse ancora innamorato della conduttrice: «Purtroppo», la sua risposta. La D’Urso mette il dito nella piaga, spiegando che da tempo respinge la corte di Guglielmotti: «Si era follemente innamorato di me e siamo diventati amici», le parole di Barbarella.

Gugliemotti ha insistito: «Mamma mi ha detto: Barbara è l’unica donna completa che tu abbia conosciuto, lo ha detto lei non io. Non ho mai visto Barbara con un uomo accanto, quindi la porta è sempre un po’ aperta». Ma alla fine è arrivato il colpo di grazia della D’Urso: «Se non lo avessi capito, non hai speranze. Devi essere felice di essere mio amico, gli amori finiscono».