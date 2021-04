Max Pezzali: «Impazzii per Padma Lakshmi, ma ho sposato un’amica»

PAVIA - Solitamente riservato, Max Pezzali s’è lasciato intervistare dal Corriere della Sera, che ha scandagliato la vita sentimentale del cantante a partire dall’adolescenza, tema ricorrente nelle sue canzoni. Pezzali comincia dal primo amore, disastroso, a 17 anni. «Una tipa della mia scuola, mi piaceva da morire - le parole del cantante -. Non le dico nulla per mesi, poi capita che ci vediamo a una festa. Io me ne sto lì come un baccalà, quando lei viene da me e mi fa: ‘Vabbé dai finiamola’. E mi dà un bacio. Da allora non mi ha più rivolto la parola».

Anche divenuto famoso grazie agli 883, Pezzali rimase un po’ impacciato con le donne. «Le modelle dei video? Ma chi trovava il coraggio di avvicinarsi? Noi restavamo impalati, loro stavano con noi il tempo di un video o di uno shooting e poi sparivano». Tra le belle ragazze che incontrava sul lavoro, però, «ce n’era una che mi piaceva molto», spiega l’artista. «Si chiamava Padma, era coltissima e cucinava pure bene. La conobbi a Pantelleria, girò un video con noi. Trascorremmo serate belle, a chiacchierare nei dammusi. Com’è finita? È finita che lei ha sposato Salman Rushdie…».

Pezzali, invece, alla fine ha trovato l’amore vicino, nell’amica Debora Pelamatti, divenuta sua moglie nel 2019. «Con mia moglie l’amore è venuto dopo una lunghissima amicizia. Un giorno ci siamo detti: bene, da adesso si cambia». E basta dare una scorsa ai social del cantante per capire che quella fu la scelta giusta.