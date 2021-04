Matilda De Angelis: «Sono fidanzata, ma resto libera»

BOLOGNA - Matilda De Angelis è la grande novità nel mondo dello spettacolo italiano. Dopo la parentesi americana nella mini-serie con Nicole Kidman “The Undoing”, la giovane attrice emiliana ha incantato il pubblico televisivo come co-conduttrice del Festival di Sanremo ed è poi tornata in tv recitando della serie Rai su Leonardo da Vinci.

Parlando del suo personaggio nello show, Caterina, al settimanale Oggi, la bella Matilda ha raccontato di aspirare a «a essere quel tipo di donna, con un lato femminile dolcissimo e premuroso però, allo stesso tempo, indipendente, determinata e resiliente alla vita che la piega ma non riesce a spezzarla. I miei genitori mi hanno insegnato la libertà in senso ampio».

Libertà che difende anche nella sua vita privata. La De Angelis ha infatti un partner, il rapper Nayt (vero nome William Mezzanotte), ma questo non le impedisce di vivere a pieno la sua vita: «È un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche - dice l’attrice del suo uomo -. In più è una persona straordinaria. Se sono fidanzata non sono più libera? Eh no, che vuol dire? Io so’ sempre libera, ma ti pare?!?».

Infine un passaggio sulla chirurgia plastica, strumento di cui ha fatto uso la Kidman, con cui la De Angeles ha lavorato in America: «Lei è un bellissimo essere umano e per me può fare quello che vuole - ha detto Matilda -. Io invece fatico perfino a togliermi un pelo dalle sopracciglia, ho la fobia di tutto ciò che mi modifica la faccia e stento a truccarmi. Figuriamoci se penso alla chirurgia estetica!».