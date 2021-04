Miriam Leone innamorata, ma senza anello né pancino

ROMA - Ma come sono innamorati Miriam Leone e Paolo Carullo… La relazione tra la fascinosa 35enne attrice catanese e il musicista e deejay, anch’egli nato all’ombra dell’Etna, procede a gonfie vele, come testimoniato da alcune foto pubblicate dal settimanale Vero. Le immagini sono una vera rarità, perché la coppia vive il proprio rapporto con massima riservatezza: nessuno scatto insieme sui social, nessuna concessione sulla vita privata a tv o giornali.

Nelle foto “rubate” da Vero, la Leone e Carrello passeggiano vicini sereni, provando a scambiarsi qualche bacio nonostante abbiano in volto le mascherine anti-contagio. I dettagli più interessanti che emergono, però, sembrano altri e riguardano entrambi la Leone. L’attrice siciliana, infatti, non porta al dito niente che assomigli a un anello di fidanzamento: un particolare, questo, che fa pensare come le voci riguardanti un matrimonio ormai prossimo tra i due fossero in realtà semplici speculazioni.

Non solo: per qualche tempo, recentemente, s’era parlato anche di una presunta gravidanza per la Leone, che nei suoi ultimi scatti su Instagram ha sempre preferito i primi piani alle foto a figura intera, quasi a voler nascondere il pancino. Ecco, nelle immagini pubblicate da Vero la Leone sembra tutto fuorché in dolce attesa. L’amore con Paolo c’è, ma per fiori d’arancio e bebè sembra che ci vorrà ancora un po’.