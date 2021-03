Can Yaman: «Sposare Diletta? Teniamoci la sorpresa»

ROMA - Dopo la frecciata dell’ex Daniele Scardina, Diletta Leotta incassa la pubblica dichiarazione d’amore del suo attuale compagno, l’attore Can Yaman. L’artista turco è il protagonista della copertina di Vanity Fair, un riconoscimento al suo enorme momento di popolarità dovuto al suo lavoro - è protagonista della serie “Daydreamer” e sarà il prossimo Sandokan televisivo - e anche alla storia d’amore con l’affascinante conduttrice di Dazn.

Nell’intervista pubblicata dal settimanale, Can Yaman parla a cuore aperto della sua relazione con la Leotta. «È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto», le parole dell’attore, che sembrano essere una risposta a quelle di Scardina, l’ex di Diletta che in tv, tra le righe, aveva insinuato l’accusa che la storia tra l’attore e la presentatrice fosse costruita a tavolino. «Ho grande rispetto per lei - continua Yaman -, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme».

Nell’intervista, Yaman parla anche dell’argomento caldo del momento: c’è stata o meno la sua proposta di matrimonio a Diletta? «Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio», risponde l’attore turco, facendo pensare a una conferma. Poi il passo indietro: «Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa». Va bene andare di fretta, ma in fondo perché non tenere sulle spine ancora un po’ gli appassionati di gossip?