Diletta Leotta, la bordata dell’ex: «La nostra sì che era una storia vera»

ROMA - Idilliaca, romantica, perfetta. La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman sta fagocitando le copertine dei settimanali di gossip e catturando l’attenzione dei lettori, appassionati a una relazione che pare davvero perfetta. Così perfetta, che qualcuno s’è iniziato a chiedere se non fosse addirittura finta… Accusa del tutto campata in aria, per ora non ci sono prove che la storia tra la conduttrice di Dazn e l’attore turco sia costruita a tavolino.

L’argomento, però, è caldo, come dimostrano anche le parole di Daniele Scardina, ex della Leotta, ospite della trasmissione tv “Verissimo”. Nell’intervista, infatti, i pugile s’è lasciato scappare una frase che a molti è parsa una vera e propria frecciata alla ex. «Quella con lei è stata una storia bellissima - ha detto Scardina -, eravamo complici in tutto, eravamo veri. Era una storia vera, è stato un bel periodo». Quell’espressione, «una storia vera», sembra infatti utilizzata proprio per rimarcare una differenza con l’attuale relazione della Leotta.

Dopo, però, Scardina non sembra affatto voler beccare la sua ex. «Ero innamorato - ha concluso Scardina - non ci sentiamo più però io le voglio bene e la rispetto tantissimo per la donna che è. Fidanzata? Spero che sia felice».