Belen piange in Tv: «Santiago capì che tra me e il padre era finita»

MILANO - Una lunga intervista per parlare della sua seconda gravidanza, ma anche per ripercorrere quanto accaduto nell’ultimo anno, dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino alla storia d’amore con Antonino Spinalbese.

Ospite di “Domenica In”, Belen Rodriguez s’è raccontata a cuore aperto a Mara Venier, scherzando sul pancione: «A casa infastidisco tutti, perché mi lamento in continuazione: "Non ce la faccio, non cammino, non mi entrano i pantaloni" - ha detto la showgirl argentina -. Però ci dicono che in gravidanza siamo più belle. Crediamoci. Ho avuto moltissime nausee. Sono stata per tre mesi sul divano praticamente. Con Santi non mi è successo così».

Parlando del figlio, poi, Belen s’è commossa. La showgirl ha spiegato che il primogenito ha accettato sia la fine del matrimonio con il padre, Stefano De Martino, sia la nuova relazione della madre. «I bambini capiscono. Santiago è un bambino speciale. Lui ha un'intelligenza superiore. Non perché sia mio figlio, ma gli è capitata», ha detto Belen.

«Io credo che i bambini si rendano conto quando i genitori ce la mettono tutta. Quando in una famiglia ci sono dei problemi, credo che la famiglia abbia il diritto di riprovarci anche per i figli. Quando lui ha vissuto questo ritorno con Stefano, ha capito che non andava. Non era cattiveria, semplicemente non andava. Si rassegnano perché vedono che ce l'hai messa tutta».

E quando ha visto la madre felice con il nuovo compagno, Santiago ha dato la sua “benedizione”. «Quando ha rivisto sorridere la mamma per lui è stata una liberazione. Mi ha detto: "Questa persona è giusta". E io mi sono fidata di lui», ha concluso tra le lacrime Belen.