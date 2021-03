Michelle Hunziker: «Sveglio le bambine alle 6 per fare ginnastica»

MILANO - Michelle Hunziker è nota per la sua passione per il fitness e i comportamenti salutari, a tavola e non solo. La presentatrice è molto impegnata nel trasmettere l’abitudine all’attività fisica e a mangiare bene anche alle figlie, c’è già riuscita con Aurora - la 23enne nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti - e ora s’è posta lo stesso obiettivo anche con Sole e Celeste, le due femminucce nate dal suo secondo matrimonio, con Tomaso Trussardi.

Parlando a Tv Sorrisi e Canzoni del suo prossimo impegno in tv - tornerà a condurre “Striscia la Notizia” - la Hunziker ha raccontato la sua routine quotidiana, rivelando un’abitudine davvero particolare per delle bambine così piccole. Parlando di cosa fa quando sia alza la mattina, Michelle ha raccontato: «Mi alzo alle 6 e mi preparo. Dopo un po’ sveglio le bimbe, facciamo colazione e le porto a correre nel parco: per un’oretta facciamo sport, ginnastica, le incito e le faccio scaricare. Poi torniamo a casa e si collegano con la scuola. Sono felicissime».

Sveglia all’alba, ginnastica e poi studio: non è un’accademia militare, ma solo il ritmo imposto da mamma Michelle alle sue bambine…