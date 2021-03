Arisa, il matrimonio è la causa della rottura con Di Carlo

ROMA - Arisa è tornata a parlare della fine della sua storia d’amore con Andrea Di Carlo, il manager che avrebbe dovuto sposare tra pochi mesi: le nozze erano già state fissate per il 2 settembre. Dalle rivelazioni fatte dalla cantante al settimanale DiPiù emerge che proprio il matrimonio è stata la ragione della rottura tra i due.

Arisa fa intendere che non voleva sposare il suo compagno e lo accusa di essere stato frettoloso e insistente sull’argomento. La cantante ammette di essere stata spaventata dalla proposta di matrimonio, arrivata a suo dire troppo presto. «Gli sono stata vicino, ma di più non posso. Non sono fatta per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente», ha dichiarato Arisa: «quello che voleva lui» era, appunto, il matrimonio.

Di Carlo, intanto, su DiPiù ha ribadito che per lui ormai la storia è chiusa. «Il modo in cui si è comportata non va bene, non si fa così, non torno più indietro», ha detto il manager mettendo definitivamente fine alle voci riguardanti una possibile riappacificazione cercata da Arisa.