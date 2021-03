Ferragnez, la piccola Vittoria è già un’influencer

MILANO - Milioni di follower di Chiara Ferragni e Fedez attendevano il momento della nascita della piccola Vittoria, secondogenita della coppia nata ieri, dopo una gravidanza raccontata fin nei minimi dettagli dai genitori sui social network. La prima foto della sorellina di Leone è stata postata su Instagram e immediatamente dai fan dei Ferragnez è stato notato un particolare: nello scatto, infatti, Vittoria indossa un cappellino che fa parte della collezione Chiara Ferragni Brand, uno dei marchi lanciati e gestiti dalla mamma.

Di fatto, appena venuta alla luce la piccola Vittoria s’è trasformata in una testimonial del brand di famiglia, oltre che in una vera influencer capace al momento di raccogliere più di 6 milioni di like. La cosa, naturalmente, ha sollevato qualche polemica e sul web non sono mancate critiche a Chiara Ferragni e Fedez, accusati di utilizzare l'immagine della figlia appena nata per motivi di marketing.

Loro, però, al momento volano altissimi sopra le accuse, persi nella tenerezza di Vittoria: tra i video su Instagram c’è n’è uno in cui Fedez piange a dirotto di commozione mentre tiene in braccio la figlia.