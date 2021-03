Vittorio Sgarbi choc: «Ho il cancro»

ROMA - Sprezzante come al solito, Vittorio Sgarbi ha dato una notizia che ha destato sorpresa e preoccupazione: il celebre critico d’arte, infatti, ha scoperto di essere affetto da un tumore ai testicoli. La rivelazione è avvenuta sui social ed è stata poi ribadita in radio, al programma “La Zanzara”, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio24.

«Il medico deve stare in ospedale - ha scritto Sgarbi in un post polemico sulla suddivisione del lavoro del personale medico in epoca Covid -, cura i malati che ci sono. Se poi trascura i malati di cancro è già un medico che mi sta sul c…o. Non c’è solo il Covid al mondo. Io ho avuto il Covid e ne sono uscito, e ho un cancro alle pa…e e non ne sono ancora uscito. Certo che li ringraziamo i medici, ma per tutte le malattie».

Raggiunto telefonicamente da “La Zanzara”, Sgarbi ha poi confermato sia di aver scoperto per caso di aver avuto il Covid, sia di avere un cancro ai testicoli, scoperto attraverso «delle analisi per la prostata. Ho un problema, cerchiamo di resistere. C’è un ingrossamento, c’è qualcosa che stanno analizzando».

Sgarbi ha però anche aggiunto che al momento non sono presenti «metastasi di nessun tipo e la cosa è circoscritta». Poi, con il solito stile provocatorio, ha chiuso la questione: «Cerchiamo di salvare l’erezione, sono abbastanza seguito. Ma quando me lo hanno detto ho reagito con grande serenità ed erano tutti sorpresi».