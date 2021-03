Elodie innamoratissima di Marracash: «La storia della mia vita»

ROMA - La coppia composta da Elodie e Marracash è una delle più affiatate e innamorate del momento nel mondo dello spettacolo. La cantante di “Andromeda”, reduce dal clamoroso successo come co-conduttrice del Festival di Sanremo, ha voluto ribadirlo postando su Instagram l’estratto di un’intervista video di qualche tempo fa in cui racconta la relazione con Marracash come «la storia della mia vita».

«Ci sono momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po' di fortuna», dice Elodie. Ma il meglio della dichiarazione d’amore deve ancora venire: «Sono innamorata persa di lui come essere umano - continua l’artista - Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo le cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma rispettarsi, crescere insieme».

Due i segreti del rapporto con “Marra”: le origini e la capacità di ridere assieme. «Siamo estremamente diversi ma con similitudini profonde, come i posti dove siamo nati e cresciuti - spiega Elodie - Siamo buffi, affettuosissimi, ci ammazziamo di risate. Una bella intesa».