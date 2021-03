Elisabetta Canalis, mai sanato il rapporto con Maddalena Corvaglia

MILANO - Una volta erano inseparabili, anche fuori dagli studi televisivi. Adesso, invece, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non si parlano più. Le due ex Veline, diventate poi showgirl di successo, litigarono tempo fa per una questione di affari: risolto quel problema, però, non si sono più riavvicinate.

Lo racconta il portale Dagospia, che ricostruisce l’intera vicenda. La Canalis e la Corvaglia litigarono per una questione legata a una palestra aperta insieme a Los Angeles, dove la Canalis risiede. Dai problemi di affari nacque una spaccatura che ora pare esserci ancora. La vicenda della palestra è ormai chiusa, le due si sono chiarite, ma non sono tornate più a essere amiche. Secondo Dagospia, anzi, il rapporto tra le due ex Veline sarebbe «inesistente».

«Maddalena Corvaglia? Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata», disse un anno fa a Grazia la Canalis, che ammise però anche di essere parte del problema: «Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù». Difficile, dunque, che l’amicizia tra le due torni quella di una volta.