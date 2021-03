Dramma Arisa: dalle nozze alla rottura col partner

ROMA - Da relazione saldissima, la storia tra Arisa e Andrea Di Carlo è precipitata fino a trasformarsi in un dramma sentimentale. I due, infatti, si sono lasciati dopo essere stati vicini alle nozze, anzi dopo aver già fissato la data del matrimonio. Lo confessa il manager in un’intervista-sfogo concessa al sito del settimanale Oggi. Di Carlo non ha gradito l’ultima uscita pubblica di Arisa, che a “Domenica In” era scoppiata in lacrime parlando di lui.

«Ho vicino una persona molto bella - aveva detto Arisa senza nominare il partner - Io sono molto credente, mi affido al cielo, quello che il cielo vorrà per me prenderò. Io tante cose non le so, non so tanto scegliere. Preferisco che le cose si compiano». Parole che non erano ben chiare fino allo sfogo di Di Carlo, che ha spiegato di non essersi sentito riconosciuto come fidanzato e, tra le righe, di temere che Arisa non fosse pronta per le nozze.

«Tra me e Arisa è finita - ha dichiarato Di Carlo, che è anche manager di Arisa -. Sono deluso e mortificato. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato. Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante. Dovevamo sposarci a Roma il 2 settembre. Domenica sera, dopo l'intervista, è venuta a casa mia, mi ha trovato deluso e arrabbiato». E più avanti, confessa di aver preso una decisione dalla quale non intende tornare indietro. «Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, temo non abbia dimenticato del tutto il suo ex - ha continuato il manager -. Era rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n'è andata, con la scusa dei cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro. Non ci sarà nessun matrimonio, mi sono ripreso l’anello».