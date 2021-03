Melissa Satta e Mattia Rivetti, che tenerezze in pubblico

MILANO - Dopo aver smentito altri flirt e taciuto circa l’esistenza di una nuova relazione sentimentale, Melissa Satta esce allo scoperto. Lo fa insieme a Mattia Rivetti, imprenditore legato al celebre brand Stone Island, che frequenta da un po’ ma che non ha ancora ufficializzato come proprio nuovo partner, dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng.

In mancanza di dichiarazioni ufficiali, però, sono le foto a parlare. Quelle pubblicate dal settimanale Oggi, che ritraggono i due mentre si scambiano tenerezze in pubblico. I fotografi del periodico hanno beccato i due a Milano, in una giornata trascorsa tra il centro e il City Life, nuovissimo quartiere molto “in”.

I due si scambiano baci e abbracci, con Rivetti che si mette anche in posa per i fotografi, mostrando un po’ d'inesperienza nel mondo del gossip: come ogni vip sa, i paparazzi vanno ignorati per apparire quasi disturbati dalla loro presenza…