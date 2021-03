Jennifer Lopez non è single, ma in crisi

MIAMI - Jennifer Lopez è di nuovo single, anzi no. Ieri diversi portali statunitensi avevano riportato la notizia che JLo e Alex Rodriguez si erano lasciati dopo quattro anni di relazione. Ma poche ore dopo la coppia ha smentito la rottura.

L'ex giocatore di baseball, raggiunto dai paparazzi mentre si dirigeva in palestra, ha dichiarato di non essere single. Tuttavia il loro rapporto non è tutto rose e fiori: in una dichiarazione congiunta la coppia ha ribadito che stanno ancora insieme, ma che «stanno lavorando su alcuni aspetti della loro relazione».

«Lei lavora nella Repubblica Dominicana, lui è a Miami, quindi faticano a vedersi, soprattutto con le quarantene e la pandemia. Ma vogliono provare a stare insieme» ha dichiarato a People una fonte vicina alla coppia.

Che la loro storia d'amore avesse qualche difficoltà non è una novità: solo qualche settimana fa la Lopez aveva dichiarato che stavano seguendo una terapia di coppia, che si era rivelata «davvero utile».