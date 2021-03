Corona torna in carcere, la Argento lo difende: «Non è un criminale»

MILANO - Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato gli arresti domiciliari a Fabrizio Corona, che ieri sarebbe dovuto tornare in carcere. Pochi minuti prima dell’arresto, in segno di protesta Corona s’è tagliato i polsi e cosparso il viso di sangue, pubblicando un video che è poi stato rimosso da Instagram. Ha poi litigato e resistito all’intervento della Polizia, finendo per spaccare il vetro dell’ambulanza che lo ha poi trasportato in ospedale. Ora l’ex fotografo è in psichiatria, piantonato dalla polizia penitenziaria del carcere di Opera, dove verrà trasferito quando sarà dimesso.

Intanto su Instagram Asia Argento, “amica con turbamento” di Corona secondo una definizione data dallo stesso ex fotografo, ha protestato per il ritorno in carcere dell’amico con un lungo post su Instagram. «Quest’uomo non è un assassino, uno stupratore, un mafioso, uno spacciatore, un criminale - ha scritto l’attrice -. Ha sicuramente fatto un sacco di c…te nella vita, ma ora, a 46 anni, nonostante ne abbia già scontati più di 6 in carcere, è un cittadino reinserito, che lavora e dà da lavorare, che paga le tasse, è un padre, un figlio, un fratello e un amico che si rende conto dei suoi errori per i quali ha chiesto scusa ai magistrati, davanti a tutti».

Per la Argento, quello della giustizia italiana verso Corona è un vero accanimento. «Non gli viene perdonato proprio quel disturbo bipolare e narcisistico della personalità che gli è stato diagnosticato dai medici stessi dello Stato, sotto i quali era in cura. Ora ditemi voi come potrà quest’uomo apparentemente smargiasso ma profondamente fragile, passare incolume altri due anni e mezzo in carcere, io non conosco nessuno che sia uscito “riabilitato” dopo una lunga prigionia». Infine la Argento ha invitato i suoi follower ha ribellarsi all’arresto di Corona lanciando l’hashtag #GiustiziaPerFabrizio.