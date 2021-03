Elettra Lamborghini: «Ho il Covid e mi girano»

MILANO - Anche Elettra Lamborghini è stata contagiata nell’ambito della temibile terza ondata che ha colpito l’Italia. La cantante ha confessato su Instagram di essere risultata positiva a un tampone molecolare, ma ha spiegato ai follower di non avere sintomi gravi.

«Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti...e ho preso il Covid - ha provato a sdrammatizzare la cantante -. Sto a casa, il mio cane non mi sopporta più. Fino a poco tempo fa ero twerking queen, ora Covid queen. Che pal…e, sono sempre stata attenta, mi vantavo e invece l’ho preso e so anche da chi l'ho preso, non devo esserne inc…ta purtroppo perché d'altronde c'è poco da fare».

Dopo lo sfogo, però, Elettra minimizza la sua situazione. «Ringrazio il Signore perché sto bene - ha aggiunto Elettra rivolgendosi ai follower -, c’è gente che è in ospedale. Sto bene. Al massimo ho un po' di tosse e mi cola il naso. Vi prego, mettete la mascherina, altrimenti poi lo prendiamo tutti e non ne usciamo più!». Quanto ai sintomi, la Lamborghini spiega di risentire soprattutto della perdita del gusto. «Non sento più i sapori da ieri, sto diventando rachitica, tutta magrolina, cercherò di mangiare, ma mi sembra di mangiare niente».

Infine racconta come pensa di aver preso il virus. «Sono andata a fare una passeggiata in montagna con le mie sorelle, poi la sera ho improvvisamente ho cominciato a tossire. Ho fatto il test, il primo era negativo, poi il molecolare è uscito positivo. Ho pianto per un giorno depressa».