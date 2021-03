Maria Teresa Ruta l’attacca, la controffensiva di Lorella Cuccarini

Da concorrente del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta s’è resa protagonista di liti e battibecchi con diversi inquilini della “casa”, trasformandosi in un personaggio al centro di parecchie risse verbali. Ma con alcune sue dichiarazioni la conduttrice ha anche scatenato polemiche a distanza anche con personaggi che non partecipavano al programma Mediaset.

Tra questi anche Lorella Cuccarini, attaccata dalla Ruta nel corso del GF Vip. La Ruta ha infatti accusato la collega di non salutare dietro le quinte, nei corridoi degli studi televisivi, tenendo un comportamento snob e poco educato.

Alcuni follower della Cuccarini hanno riferito le parole della Ruta a Lorella, chiedendole una replica che puntuale è arrivata:«“Sinceramente ci sono rimasta male - ha dichiarato la Cuccarini a proposito delle parole della Ruta -. Credo di non incontrare Maria Teresa da molto tempo e non c’è nessun motivo di astio tra di noi. A meno che lo scorso anno nei corridoi di viale Mazzini l’ho incontrata ma non l’ho vista perché negli ultimi anni non ci vedo più molto bene e se non ho gli occhiali…».

La Cuccarini ha ribadito poi che non avrebbe alcun motivo per non comportarsi male con la Ruta: «Tutto questo non mi appartiene - ha aggiunto Lorella -. Solitamente quando finisco gli spettacoli a teatro saluto tutte le persone che incontro e sono lì ad aspettarmi. Non c’è alcun motivo».