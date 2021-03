Cristina Chiabotto svela il nome della figlia ai follower

TORINO - I vip che stanno per diventare genitori in questo 2021 si dividono in due grosse categorie: quelli che hanno deciso di tenere nascosto il nome del nascituro, alimentando voci e catalizzando l’attenzione sui propri social network e chi, invece, ha scelto di vivere questo aspetto della gravidanza con maggiore leggerezza e spontaneità, condividendo con i propri fan anche la decisione sul nome del bebè.

A questa seconda categoria appartiene Cristina Chiabotto, che su Instagram ha annunciato il nome della sua primogenita, la cui nascita è prevista per i primi di maggio. L’ex Miss Italia ha pubblicato una foto in cui appare sorridente mentre è sdraiata su un prato, col pancino in bella evidenza. Nel post, la rivelazione sul nome del bebè: «Non aspettiamo altro che te. LUCE Maria».

Questo dunque il nome della piccola, il cui padre è il manager Marco Roscio. Molto apprezzata dai follower la scelta di svelare il nome della piccola: «Oh, era ora», commentano alcuni, mentre la foto fa il pieno di like.