Elettra, regina del twerking, bloccata dal colpo della strega

MILANO - Qual è il colmo per la regina del twerking? Soffrire di un colpo della strega potrebbe essere la risposta a questa domanda ed è ciò che è realmente accaduto a Elettra Lamborghini, visibilmente in difficoltà durante l’intervista condotta da Mara Venier su Rai 1 a “Domenica In”. Quando si apre la chiacchierata tra le due, la Lamborghini appare un po’ rigida e decisamente in imbarazzo.

«Ho preso il colpo della strega questa mattina, però ci tenevo a venire da te e sono venuta lo stesso. Non mi posso muovere - ha raccontato la cantante - Alle sei del mattino mi sveglio e mi sono sentita incriccata. Solo che non riesco più a muovermi. È venuto anche l'osteopata, mi ha scrocchiata tutta. Mi ha messo l'artiglio del diavolo. Gioia sto malissimo». La Venier chiede alla Lamborghini se se la sente di continuare e le propone di farsi visitare dal medico della trasmissione. Ma Elettra, stoica, va avanti nell’intervista, rivelando quello che è cambiato nella sua vita dopo il matrimonio dello scorso settembre con Afrojack. «Di certo ci sono cose del mio passato di cui mi pento, tipo alcune cose che ho detto. Ogni tanto dico un po' di stron…te. Ma io sono una bonacciona. Mia madre dice che sono una suorina. Soprattutto ora, che sono maritata».

Riguardo al marito, la Lamborghini spiega di essere stata completamente conquistata dal dj. «Non avrei mai pensato di sposarmi a 26 anni. Ma lui è una persona talmente buona che non avrei mai pensato alla carriera, rinunciando a uno come lui. È una persona di cuore con cui posso parlare di qualsiasi cosa. È un po' come un amore tra madre e figlio. C'è anche tantissima passione. È tutto perfetto, non c'è niente che non va. Uno cerca la perfezione, quando ce l'hai è inutile cercare altro». Dopo un po’, però, la Lamborghini cede al dolore e abbandona la trasmissione: su Instagram pubblicherà poi la foto dell’iniezione di antidolorifico iniettatole in camerino.