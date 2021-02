Una modella la nuova fiamma di Briatore? 

ROMA - Sono tanti i follower su Instagram di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore che negli ultimi mesi hanno chiesto alla coppia di tornare insieme.

I due hanno più volte ribadito di vivere bene la loro separazione e di sentirsi ancora una famiglia, pur non essendo più legati sentimentalmente tra loro, il che rappresenta di certo un bene per il figlio Nathan Falco. Entrambi, però, hanno anche chiarito di non voler tornare insieme.

Una conferma in questo senso arriva dall’ultima indiscrezione riguardante l’imprenditore. A lanciarla è il settimanale Diva e Donna, secondo cui Briatore avrebbe una nuova fiamma.

Si tratta di Valentina Kolesnikova, 30 anni, modella russa che vanterebbe il titolo di Miss Russia Earth: bionda e con un fisico statuario, in passato ha posato anche per Playboy.

Briatore e la Kolesnikova si sarebbero visti di recente a Montecarlo: lei avrebbe soggiornato all’Hermitage, per poi andare a pranzo con lui in uno dei ristoranti più famosi del Principato, Cipriani. Il tutto sarebbe avvenuto in gran segreto.