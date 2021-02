Marica Pellegrinelli: «Quando stavo con Eros ero sempre sola»

MILANO - La differenza d’età e soprattutto gli impegni professionali del marito: a quasi due anni dalla fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli ha vuotato il sacco, indicando quali furono le ragioni che, nel giugno 2019, portarono la coppia a separarsi. Lo ha fatto al settimanale F, raccontando di non aver alcun rimpianto per una giovinezza volata via per seguire quello che le diceva il cuore.

«Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a 21 anni non pensavo a diventare mamma - ha raccontato la Pellegrinelli - . Avrei preferito arrivarci dopo laureata e realizzata professionalmente». Invece sono arrivati due figli: Raffaela Maria, che oggi ha 9 anni, e Gabrio Tullio, 6. «Raffaela è stata cercata per amore - ha continuato la modella -. Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni. Teatro e cinema. Ma è stata una scelta, non rimpiango nulla. E poi sono ancora giovane: dopo dieci anni di dedizione totale alla famiglia voglio pensare anche a me».

Sulla fine del rapporto con Eros, invece, ha pesato e tanto la grande mole d'impegni professionali dell’artista romano. «Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile - ha spiegato la Pellegrinelli -. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio».