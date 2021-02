Il travaglio di papà Al Bano: «Jasmine mi fa soffrire»

ROMA - Papà premuroso e attento, Al Bano non sta vivendo un periodo facile. Lo ha raccontato al settimanale Oggi, in un’intervista in cui ha rivelato di essere preoccupato per la figlia Jasmine. La ragazza, 19 anni, s’è trasferita da Cellino San Marco a Milano per intraprendere una carriera nel mondo della musica, seguendo di fatto le orme del papà e della mamma Loredana Lecciso.

Jasmine fa parte della scena trap e ha anche realizzato un singolo, “Ego”, prodotto da Alterisio Paoletti: la 19enne, infatti, s’è buttata in questa avventura da sola, senza l’aiuto dei genitori. E proprio questo tiene in ansia Al Bano, che già sente la mancanza della figlia. «Nel 1961 diedi lo stesso dolore a mia madre, ora tocca a me soffrire», ha spiegato il cantante, ricordando i tempi in cui fu lui a lasciare casa per provare a diventare un artista. Impresa che riuscì alla grande anche grazie ad alcuni pezzi di straordinario successo.

Tra questi “Felicità”, autentico inno del duo Al Bano-Romina. E parlando dell’esclusione da Sanremo 2021, il cantante ha raccontato come nacque l’idea di cantare quel brano e, soprattutto, ha svelato alcuni dettagli riguardo al suo straordinario successo.

«Quando Freddy Naggiar, il boss della Baby Records, me la offrì gli dissi: ‘Qui, minimo minimo facciamo un milione e mezzo di copie!’ - ha raccontato Al Bano a Oggi - Ne fece molte di più (ben 25 milioni, ndr). È il trionfo della semplicità, su questo fondo allegro di tarantella. Un successo eterno: ancora me la chiedono da tutto il mondo per le pubblicità, per i film».