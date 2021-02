Luisa Ranieri: «Con Luca Zingaretti il tempo non passa»

ROMA - Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono tre le coppie più salde e invidiate del mondo dello spettacolo: bravi, affascinanti e legati da un amore che pare inossidabile. Della relazione con l’attore, conosciuto nel 2005 sul set della serie “Cefalonia”, la Ranieri ha parlato in un’intervista pubblicata dal settimanale Oggi.

La Ranieri ha svelato che la scintilla con Zingaretti non è scoccata subito, ma che la loro relazione è nata passo dopo passo. «Da parte mia c’era un atteggiamento professionale, poi ci siamo scoperti a vicenda - ha dichiarato l’attrice -. Io ero appena uscita da una storia, lui si era separato da poco». Zingaretti l’ha conquistata con un classico: i mazzi di rose. L’originalità nel colore, bianco. «Ma i fiori Luca continua a regalarmeli - ha aggiunto la Ranieri. Rose rosse, adesso».

Zingaretti a novembre compirà 60 anni, la coppia sta insieme da 16 ma non pare conoscere crisi. Il segreto? La Ranieri l’ha spiegato così: «Per me Luca ha sempre 40 anni, è sempre il mio ragazzo. Pensando a lui non ho il senso del tempo che è passato e che passa. La gelosia? Ci fidiamo, lui non mi dà motivi di essere gelosa. E neppure io non ne do a lui».