«Barbara D’Urso fidanzata, lui salterà fuori»

ROMA - Con cadenza periodica oramai siti ed esperti di gossip rilanciano la notizia del presunto fidanzamento di Barbara D’Urso. Stavolta a lanciare la notizia è Roberto Alessi, celebre firma di Novella 2000, ad affermare di aver addirittura incontrato l’uomo che da un po’ è diventato il compagno della conduttrice Mediaset.

Si tratta di un rilancio dello stesso Alessi, che già qualche tempo fa aveva di essere convinto del fatto che la D’Urso si fosse fidanzata. Nell’articolo firmato sul settimanale, Alessi dice di aver dunque conosciuto l’uomo misterioso, ma spiega anche di non poterne rivelare il nome perché l’incontro è avvenuto in forma privata, mentre la coppia era in compagnia di un’amica comune. «Prima o poi uscirà allo scopertox, ha poi aggiunto Alessi, spiegando che se non sarà la D’Urso a svelare il nome del suo compagno, molto presto a farlo saranno i giornalisti o i paparazzi, che da tempo assediano la casa della conduttrice tv.

Barbarella intanto tace: tra i suoi mille talenti rientra di certo quello di saper ben nascondere la verità sulla sua vita privata.