Melissa Satta: «Un dolore enorme la rottura con Kevin Prince Boateng»

MILANO - Dopo un lungo periodo di crisi, lo scorso dicembre è definitivamente finito il matrimonio di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. L’ex Velina e il calciatore del Monza hanno deciso di separarsi e l’hanno fatto in maniera serena, tutelando al meglio il figlio Maddox e tenendo un profilo molto riservato. Ora, però, la Satta ha deciso di parlare di quel momento e di raccontare quella che è la sua attuale situazione.

L’ha fatto mentre era ospite del programma “Verissimo”: nell’intervista la showgirl ha ammesso di aver vissuto un momento molto difficile. «È stata la storia più importante della mia vita - ha dichiarato la Satta - La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti». La showgirl ha però spiegato di non avere rimpianti. «Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui (Boateng, ndr) e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox. Adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Ho capito che voglio essere me stessa». La Satta ha raccontato di aver coinvolto anche il figlio nella decisione sulla separazione. «Con Maddox ne abbiamo parlato - ha dichiarato -. Lo abbiamo affrontato come un gioco. All’inizio non l’ha presa bene, ma ora vede tutto come una cosa normale».

Quanto al presente, la Satta ha spiegato di aver preso molto male le voci - da lei prontamente smentite - di una nuova relazione. «Accetto di essere un personaggio pubblico, ma non capisco quando si cerca infangare e rovinare la vita delle persone. Non mi piace che mi vengano associati uomini quando non ci sono prove perché in mezzo possono esserci anche delle famiglie e dei figli. Questo accanimento non lo tollero». La volontà di trovare un altro uomo, però, esiste. «Ora desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina e… prima o poi succederà!».