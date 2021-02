San Valentino, la foto super-romantica di Diletta Leotta e Can Yaman

ROMA - Innamoratissimi. Diletta Leotta e Can Yaman avevano già ufficializzato la loro relazione con un paio di foto pubblicate sui propri profili Instagram, ma l’immagine scelta per celebrare San Valentino ha decisamente toccato il picco di romanticismo sui social network.

La bionda conduttrice di Dazn ha infatti pubblicato uno scatto in cui è faccia a faccia con l’attore turco, mentre i due sono sul punto di baciarsi: al centro, tra loro, il sole al tramonto a celebrare un attimo che più romantico non si può. Can Yaman pubblica la stessa foto, accompagnata soltanto da un cuoricino che ha un significato chiarissimo. La sera prima, l’attore aveva pubblicato una storia in cui inquadrava la tv proprio mentre appariva la Leotta, inviata per la partita di serie A tra Spezia e Milan: un video con il quale Can Yaman voleva mostrare probabilmente la nostalgia per la lontananza della sua bella, ritrovata poi il giorno dopo.

Intanto, le voci di una prossima convivenza diventano si intensificano: Can Yaman sarebbe pronto a trasferirsi a Milano per andare a vivere con la Leotta.