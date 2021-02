Belen sotto attacco degli haters, la difende mamma Veronica

MILANO - Dopo aver dato l’ufficialità della sua seconda gravidanza, Belen Rodriguez ha incassato complimenti e congratulazioni da parte di amici, follower e anche da altri vip come Chiara Ferragni, anche lei incinta, che ha fatto gli auguri all’argentina attraverso Instagram. Ma sui social sono piovute anche diverse critiche all’indirizzo di Belen, accusata di essere stata troppo impulsiva nel decidere di avere un figlio da Antonino Spinalbese. Intervistata da Chi, la showgirl ha infatti ammesso di aver preso questa decisione quando la relazione con il suo nuovo partner durava appena da due mesi.

A prendere le difese della Rodriguez è stata la mamma, Veronica Cozzani, che ha risposto duramente a un commento critico da parte di una follower. »Che cose stupide! Sembra che alcuni credano di avere la ricetta per non fallire!¢», ha scritto la mamma di Belen, Jeremias e Cecilia. «Non è il momento! Non sono i soldi! Non è età! - ha poi aggiunto - È solo amore! Provaci! Cadi e ti rialzi e riprova! Questa è la vita ... VIVERLA! Congratulazioni!». Un altro follower ha risposto alla Cozzani: «Non sono cose stupide... Non ci sono ricette per evitare il fallimento l’amore è sicuramente fondamentale ma l’età i soldi ed il tempo concorrono tutti ad evitare il fallimento... Aspettare un bambino dopo due mesi di conoscenza o volerlo perché si avvicinano i 40 anni è giusto? E la situazione economica non conta?.. Tutto è da ponderare».

La mamma di Belen non ha insistito, ma ha manifestato tutta la sua gioia postando la foto di una maglietta con la scritta “Sarò nonna!”, accompagnata da una sola parola nel post: “grata”.