«Barbara D’Urso da due mesi in una relazione segreta»

ROMA - Riservatissima riguardo al suo privato, Barbara D’Urso qualche tempo fa aveva annunciato che la sua vita sentimentale avrebbe presto potuto subire una svolta. Quella svolta, secondo quanto riportato dal portale Giornalettismo, sembra essere arrivata due mesi fa: allora, infatti, sarebbe finito il lungo periodo da single della conduttrice Mediaset.

Secondo il sito, la D’Urso sarebbe infatti impegnata da due mesi in una relazione segreta con un uomo, di cui è stato anche svelato il nome: si tratta di Francesco Zangrillo, assicuratore che non avrebbe nulla a che fare con Alberto Zangrillo, il professore dell’ospedale San Raffaele di Milano divenuto un volto televisivo piuttosto conosciuto durante la pandemia di coronavirus: «Sono insieme da due mesi e sono innamoratissimi», scrive Giornalettismo riportando una fonte anonima vicina alla D’Urso.

Il sito invita la D’Urso a smentire la notizia, lei per ora tace ma novità potrebbero arrivare nella sua prossima apparizione televisiva: nell’ultima puntata di “Live - Non è la D’Urso” la conduttrice aveva approfittato dello spazio in tv per rispondere a Memo Remigi, sua vecchia fiamma risalente alla fine degli anni ’70, che aveva raccontato di aver tradito la moglie con la D’Urso: «Non sono mai stata con un uomo sposato - ha dichiarato Barbarella nell’occasione - Remigi e la moglie si erano già lasciati».