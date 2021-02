Alena Seredova e quell’emoticon che è una stoccata a Buffon

MILANO - Dopo essersi lasciati Alena Seredova e Gianluigi Buffon hanno saputo costruire una relazione sana e civile per il loro bene e per quello dei figli, Louis Thomas e David Lee.

Tuttavia in diverse occasioni la modella non è riuscita a trattenere un certo disappunto verso il comportamento dell’ex marito, che nel 2014 la lasciò per iniziare una nuova relazione con la giornalista Ilaria D’Amico. Per l’ultima stoccata a Buffon la Seredova non ha fatto dichiarazioni né scritto post polemici, ma s’è limitata a… un’emoticon.

Tutto nasce da un commento posto da un follower a una delle ultime foto postate da Alena sul suo profilo Instagram. «Secondo me Buffon non capisce un c… di donne!», scrive il fan della Seredova, che di tutta risposta replica al commento con l’emoticon della faccina che sorride. Una risposta che non pare una semplice risposta di cortesia, ma un voler condividere l’opinione espressa dal follower.

L’episodio sembra rappresentare però più uno sfogo che l’inizio di una serie di accuse con l’ex marito: poco tempo fa, infatti, la Seredova ha raccontato di aver ricevuto da Buffon gli auguri per la nascita della sua terza figlia, Vivienne, nata a maggio dalla relazione con il suo nuovo compagno, l’imprenditore Alessandro Nasi.