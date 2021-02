La Chiabotto svela di quanti chili è aumentata in gravidanza  

TORINO - Cristina Chiabotto sta vivendo la sua prima gravidanza con serenità, godendosi a pieno l’attesa che la porterà a diventare mamma. Dialogando con i suoi follower, l’ex Miss Italia, 34 anni, ha svelato alcuni dettagli riguardanti la sua prima volta da incinta. La showgirl s’è detta in gran forma e molto felice, così come suo marito Marco Roscio.

«Per fortuna per ora va tutto bene - le parole della Chiabotto - . Sto vivendo degli attimi stupendi e riesco a godermi tutto. Sono davvero fortunata!». La Chiabotto ha raccontato dei cambiamenti vissuti in questo periodo, anche di quelli fisici.

La showgirl ha anche svelato di quanto è aumentata di peso finora: «Più 7 chili per ora», ha detto la Chiabotto mostrando il peso sulla bilancia, 76 kg. Ci sono poi altri cambiamenti meno percepibili a prima vista. «Mi commuovo per ogni cosa - ha detto la Chiabotto - ma in realtà succedeva anche prima della gravidanza, non è cambiato molto».

Infine l’ex Miss Italia ha svelato qual è la data entro la quale dovrebbe dare alla luce la sua bambina: «La scadenza è il 4 maggio».