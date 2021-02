Il post sexy di Aurora Ramazzotti e la reazione di papà Eros

Proprio come sua madre Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti preferisce adottare un tono ironico nei suoi post sui social network, piuttosto che proporsi come un personaggio sexy. Tuttavia anche alla giovane presentatrice piace mettere in luce la sua femminilità, come dimostrato da alcune foto pubblicate su Instagram che hanno attirato fortemente l’attenzione dei follower e anche la reazione… di papà Eros. Aurora ha pubblicato una serie di scatti con pose di elegante sensualità, scoprendo pancia e spalle.

«Domenica dai toni autunnali», scrive la Ramazzotti riferendosi ai colori dei propri vestiti. Le immagini hanno fatto il pieno di like - oltre 100mila - e attirato commenti da molti follower. Tra questi, spicca quello di papà Eros, innamoratissimo della figlia. “Spettacolo” commenta il cantante, accompagnando il commento da un emoticon che manda un bacio e un cuoricino: un gesto d’amore verso la sua primogenita che non è passato inosservato. A complimentarsi con Aurora, però, c’è anche Marica Pellegrinelli, seconda ex moglie di Eros e madre dei due figli più piccoli dell’artista, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, i fratellastri di Aurora.

La Ramazzotti incassa emoticon con cuoricini anche dalla Pellegrinelli, ma non replica. Sembra che il rapporto tra le due si fosse raffreddato dopo la fine del matrimonio tra Marica ed Eros: chissà che questo piccolo gesto non possa essere il preludio a un riavvicinamento.