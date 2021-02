LOS ANGELES - La storia fra Harry Styles e Olivia Wilde va a gonfie vele. Ad assicurarlo a People è una fonte vicina alla coppia, che rivela che i due passano «tutto il tempo insieme» mentre girano il film che li vede rispettivamente regista/attrice e protagonista: "Don't Worry Darling".

Olivia è «molto felice con Harry», spiega l'informatore, che riferisce che le cose vanno molto bene anche sul set. «Olivia e Harry continuano a girare a Los Angeles - fa sapere -. Girare è stato complicato per via del Covid. Hanno dovuto chiudere il set diverse volte per i test e per delle pause. Olivia però è una persona eccezionale con cui lavorare: rimane calma e concentrata nonostante tutte le interruzioni».

Il cantante britannico, 27 anni, e l'attrice e regista americana, 36, si frequentano almeno da inizio gennaio, quando sono stati visti mano nella mano al matrimonio di un amico a Montecito, in California.