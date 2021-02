Barbara D’Urso sul “caso Remigi”: «Mai stata con un uomo sposato»

Barbara D’Urso s’è ritrovata al centro di un piccolo caso dopo le parole pronunciate da Memo Remigi al settimanale DiPiù Tv. Il cantante, 82 anni, ha raccontato della relazione avuta con l’attuale conduttrice Mediaset alla fine degli anni ’70: la D’Urso era una ventenne appena arrivata da Napoli a Milano per tentare la scalata al mondo dello spettacolo, Remigi - 19 anni più vecchio di lei - le diede una mano e così nacque una storia d’amore.

Un dettaglio raccontato da Remigi, però, ha dato particolarmente fastidio alla D’Urso, che ieri durante il suo appuntamento con “Live - Non è la D’Urso” s’è mostrata piuttosto contrariata. E tornando sulla vicenda, la presentatrice non ha risparmiato un tono duro al suo ex… «Voglio fare oggi per la prima volta una piccola precisazione perché c’è una cosa che mi sta dando un po’ fastidio in questi giorni. C’è un signore anziano che tra l’altro ha appena subito un lutto, quindi gli sto veramente vicino e lo abbraccio virtualmente - ha detto la D’Urso in tv riferendosi alla scomparsa di Lucia Russo, moglie di Remigi -. Lui, però, invece di chiudersi nel suo dolore rilascia delle interviste in cui parla moltissimo di me; di una storia di amore vera, reale, avvenuta quando io avevo 19 anni».

La D’Urso ha spiegato di non aver gradito una frase di Remigi. yOvviamente, questa storia è stata ripresa da chiunque, anche dal Corriere della Sera. La cosa che non mi piace è che lui ha parlato di aver tradito sua moglie con me. Devo precisare questo perché io nella mia vita – e ho educato così i miei figli, a proposito di figli – non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di 4 anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa». Secondo la D’Urso, Remigi e la moglie non stavano più insieme all’epoca. «La moglie di questo signore, a quel tempo, era separata da anni ed aveva un altro fidanzato. Quindi, sentire che ‘ho tradito mia moglie per Barbara d’Urso’ è una cosa che mi ferisce, perché sono cresciuta ed ho educato i miei figli col rispetto per le mogli dei mariti di chiunque. Mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse una donna per colpa mia!».