Diletta Leotta-Can Yaman, è ufficiale: spunta la prima foto social

MILANO - Ora è ufficiale: Diletta Leotta e Can Yaman sono una coppia. Dopo settimane di indiscrezioni e foto rubate dai paparazzi ai due mentre erano insieme in un hotel romano, la presentatrice di Dazn e l’attore della serie “Daydreamer” hanno postato la loro prima foto insieme sui social network. Instagram la piattaforma scelta, con un’immagine pubblicata sul profilo dell’attore: «Coppia pericolosa», scrive Can Yaman.

Già perché l’immagine ritrae i due in un poligono di tiro, con l’attore che tiene in mano una pistola e Diletta che sorride accanto a lui, mentre ha sulle orecchie le cuffie per attutire i rumori degli spari. In un’epoca in cui non solo il contatto tra vip e fan, ma anche la gestione delle notizie ai media viene realizzata attraverso i social network, la foto postata da Can Yaman e Diletta Leotta ha un unico significato: «Sì, stiamo insieme e ora veniamo anche allo scoperto».

Da notare che Can Yaman ha disattivato i commenti alla foto: negli scorsi giorni, infatti, erano state molte le fan dell’attore che, gelose, avevano rivolto insulti a lui e alla Leotta.