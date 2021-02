Belen tra dichiarazioni ad Antonino e frecciate all’ex Stefano

MILANO - È un momento molto intenso nella vita di Belen Rodriguez, che a momenti potrebbe ufficializzare una gravidanza data ormai per scontata dagli organi d'informazione e dagli esperti di gossip. Mentre i follower attendono il fatidico post, l’argentina alterna dichiarazioni d’amore per il nuovo partner Antonino Spinalbese e frasi sibilline che, per molti, contengono delle frecciate all’ex marito Stefano De Martino.

«Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato e ringrazierò Dio ogni giorno per aver fatto incrociare le nostre strade», ha scritto Belen in un recente post per il compleanno di Antonino. Ma sul suo profilo Instagram, non mancano anche parole dure che non sembrano avere un obiettivo preciso, ma che per i follower sono dedicate in realtà all’ex Stefano.

«Mia madre - dice Belen in una delle sue ultime Stories - ci aveva detto orari di nascita sbagliati, finalmente so qual è il mio vero ascendente. Io sono Vergine ascendente Scorpione e Cecilia è Pesci ascendente Acquario. Mi piace il mio nuovo ascendente, finora avevo pensato di essere bilancia. Ma lo Scorpione è anche vendicativo e la vendetta è un piatto che va servito freddo…». Per molti, la vendetta sarebbe rappresentata dalla sua felicità con Antonino, coronata dalla nascita di una figlia, notizia che a quanto pare Stefano non ha preso bene…